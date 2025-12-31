The Swiss voice in the world since 1935
الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر جديدة في الخليج بسبب التطورات في اليمن

تم نشر هذا المحتوى على
31 ديسمبر

31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن أحدث التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة في اليمن تُنذر بمخاطر جديدة في منطقة الخليج.

وذكر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء التصعيد وتفادي خطوات من شأنها زيادة التهديدات التي تستهدف استقرار اليمن والمنطقة”.

وأضاف المتحدث “يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومة اليمن”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

