الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحات من يوتيوب وسنابتشات وتيك توك بشأن محتويات “ضارة”

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أبدت المفوضية الأوروبية قلقها إزاء محتويات “ضارة” تنتشر على منصات يوتيوب وسنابتشات وتيك توك، وطلبت الأربعاء معلومات عن الخوارزميات التي تروج لها.

واشارت السلطة التنفيذية الأوروبية المسؤولة عن ضبط القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، خصوصا إلى الحاجة لحماية القصّر، وطلبت من هذه المجموعات الثلاث تقديم “مزيد من المعلومات حول تصميم وطريقة عمل أنظمة التوصية الخاصة بها”.

وأكدت المفوضية في بيان أن على المنصات “أن تقوّم وتخفّف بشكل مناسب المخاطر” المرتبطة بخدماتها عبر الإنترنت، بما في ذلك الضرر المحتمل على الصحة العقلية للمستخدمين ونشر “محتويات ضارة مرتبطة بتصميم (…) هذه الخوارزميات”.

ترتبط هذه الالتزامات بقانون الخدمات الرقمية (DSA) الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ الكامل في 17 شباط/فبراير.

وطلبت المفوضية من يوتيوب وسنابتشات خصوصا تقديم “معلومات تفصيلية عن المعلمات التي تستخدمها خوارزمياتهما للتوصية بالمحتوى”، وكذلك عن “دورهما في تضخيم بعض المخاطر”، بما في ذلك الهجمات المحتملة على العمليات الانتخابية والخطاب المدني.

وطالبت المفوضية ايضا بمعرفة الإجراءات التي اتخذتها هاتان المنصتان للتخفيف من تأثير خوارزمياتهما على الترويج لخطاب الكراهية والمخدرات غير القانونية.

كذلك، طلبت المفوضية الأوروبية من تيك توك تقديم مزيد من المعلومات حول الوسائل المطبقة “لتجنب التلاعب بخدمتها من جهات ضارة” و”تخفيف المخاطر التي تهدد الانتخابات والتعددية الإعلامية والخطاب المدني”.

ويجب على يوتيوب وسنابتشات وتيك توك تقديم هذه المعلومات إلى المفوضية قبل 15 تشرين الثاني/نوفمبر، على ان “تحدد الخطوات التالية بناء على تقييم الردود”.

أور/ج ك/ب ح