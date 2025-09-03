الاتحاد للطيران تسجل أرباحا قياسية بقيمة 1,1 مليار درهم خلال النصف الأول

بلغ صافي الأرباح لشركة الاتحاد للطيران بعد احتساب الضريبة 1,1 مليار درهم “306 ملايين دولار” في النصف الأول من 2025 بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

واعتبرت الوكالة أنها “أقوى نتائج نصف سنوية في تاريخ الشركة محققة مستويات قياسية من الأرباح وأعداد المسافرين”.

وذكرت الوكالة أنّ “الإيرادات الإجمالية ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي، نتيجةً لنمو إيرادات المسافرين بنسبة 16% وإيرادات الشحن بنسبة 9%”.

وأوضحت أنّ “الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت بنسبة 24% على أساس سنوي، لتبلغ 2,7 مليار درهم “739 مليون دولار”، فيما تحسّن هامش الأرباح ليصل إلى 20%.

ونقلت الاتحاد للطيران 10,2 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، مدعومة بزيادة قدرها 14% في الكيلومترات المتاحة للمقاعد، وتحسن في عامل حمولة المسافرين بنسبة 87%، وفي مطلع تموز/يوليو الماضي وصل عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة إلى أكثر من 20 مليون مسافر خلال فترة 12 شهراً، أي ما يعادل ضعف عدد المسافرين المسجل في عام 2022.

