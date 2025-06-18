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الاحتياطي الفدرالي يبقي معدّلات الفائدة على حالها وترامب يوجّه انتقادات حادة لباول

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أبقى الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) الأربعاء معدّلات الفائدة على حالها للمرة الرابعة على التوالي، ما يزيد من استياء الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيال الهيئة ورئيسها.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة.

وبقيت هذه المعدلات التي تحدّد تكاليف اقتراض الشركات والأفراد، على حالها منذ اجتماع الاحتياطي الفدرالي في كانون الأول/ديسمبر، أي قبل عودة ترامب إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية.

ويدعو ترامب على الدوام إلى خفض معدلات الفائدة وقد وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه.

وقبل ساعات من إعلان الاحتياطي الفدرالي قراره، قال ترامب “لا يوجد تضخّم” في الولايات المتحدة وبالتالي يتعين “خفض معدات الفائدة”.

ووصف الرئيس الأميركي باول بأنه “شخص غبي” و”مسيّس”.

وترامب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتنتهي ولاية باول خلال أقل من عام.

والأربعاء، جاء في بيان للاحتياطي الفدرالي أن “عدم اليقين في ما يتّصل بالآفاق الاقتصادية تقلّص لكن منسوبه ما زال مرتفعا”.

وخفّض الاحتياطي الفدرالي أيضا توقعاته المحدّثة للنمو الاقتصادي هذا العام ورفع تلك المتّصلة بالتضخم ومعدلات البطالة.

وقال باول في تصريح لصحافيين إنه يتوقع أن تتشكل لديه صورة أوضح خلال الصيف حول تأثيرات الرسوم الجمركية، رغم أن جدولها الزمني ما زال مبهما.

وقال باول إن الزيادات في الرسوم الجمركية هذا العام “من المحتمل أن تزيد التضخّم وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي”.

ولفت إلى أن تجنّب تأثير أكثر استدامة يعتمد على حجم التعرفات، والمدى الزمني الذي تستغرقه لتصل إلى المستهلكين، وثبات التوقعات.

بيس/ود/الح

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