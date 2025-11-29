البابا لاوون الرابع عشر يزور الجامع الأزرق في اسطنبول

زار البابا لاوون الرابع عشر الجامع الأزرق الشهير في اسطنبول صباح السبت، في اليوم الثالث من زيارته إلى تركيا.

وهذه الزيارة الأولى التي يقوم بها البابا الأميركي إلى مكان عبادة إسلامي منذ انتخابه في أيار/مايو رئيسا للكنيسة الكاثوليكية التي تضم نحو 1,4 مليار شخص، بعد وفاة سلفه فرنسيس.

ويُعدّ الجامع الأزرق الذي اشتق اسمه من البلاط الأزرق على جدرانه المصنوع في إزنيق، من أهم معالم إسطنبول السياحية.

وبهذه اللفتة الرمزية، يسير لاوون الرابع عشر على خطى بنديكتوس السادس عشر الذي زار الجامع عام 2006، وفرنسيس الذي زاره عام 2014.

وعلى غرار كل الزوّار، خلع البابا حذاءه لدخول المسجد قبل أن يسير على سجادته البرتقالية.

وقال مراسل وكالة فرانس برس الذي كان يرافق الوفد، إنّ البابا أمضى نحو 15 دقيقة داخل المسجد حيث كان عدد من كبار الشخصيات المسلمة يطلعونه على المكان.

وقال مؤذّن الجامع الأزرق أسكين تونجا للصحافيين إنّ البابا “كان يرغب في رؤية المسجد وملامسة أجوائه، وكان سعيدا جدا”.

وتجمّع خلف حواجز عالية أمام المسجد عشرات من الأشخاص معظمهم من السياح الأجانب.

