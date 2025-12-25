البابا لاوون يدين الحروب ويعبر عن تضامنه مع سكان غزة في عظة عيد الميلاد

ندد البابا لاوون الرابع عشر بـ”عبثية” الحروب و”الجروح المفتوحة” التي تخلفها، في أول رسالة له يوم عيد الميلاد الخميس، بعد عام شهد نزاعات لكن تعززت أيضا خلاله الآمال بتحقيق السلام في أوكرانيا وقطاع غزة الذي عبّر عن تضامنه مع سكانه.

وفي بيت لحم، احتفل المسيحيون بأول عيد ميلاد يقام في أجواء تسودها البهجة منذ أكثر من عامين طغت فيهما أحداث حرب غزة على احتفالات المدينة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.

وتحدّث لاوون الذي انتُخب في أيار/مايو بعد وفاة سلفه البابا فرنسيس عن الوضع في غزة أثناء قدّاس في كاتدرائية القديس بطرس قائلا “كيف.. يمكننا ألا نفكّر بالخيام في غزة التي تعرّضت على مدى أسابيع للأمطار والرياح والبرد”.

وأشار إلى “ضعف السكان العزّل الذين عاشوا العديد من الحروب، المتواصلة أو تلك التي انتهت، مخلّفة الركام والجروح المفتوحة”.

شهدت غزة تساقط أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى مفاقمة الظروف الصعبة التي يعيشها السكان الذين نزحوا جميعهم تقريبا خلال الحرب.

وتفيد الأمم المتحدة بأن حوالى 1,3 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مساعدات لإيجاد مأوى في غزة وحذّرت من تداعيات انخفاض درجات الحرارة.

وقال الفلسطيني إلياس الجلدة، وهو مسيحي من غزة، لفرانس برس بعد حضور قداس لمناسبة عيد الميلاد في الكنسية الكاثوليكية الوحيدة في غزة “لقد كانت الحرب، بكل مظاهرها، قاسية على كل شخص يعيش على هذه الأرض، ونأمل أن يكون هذا العام بداية مرحلة جديدة، مرحلة تتميز بالنهاية الكاملة للحرب وعودة الحياة إلى غزة مرة أخرى”.

وأما رامي الفار الذي حضر القداس أيضا، فقال إن “احتفالاتنا محدودة جدا. نحاول العيش بأفضل طريقة ممكنة بما نملكه”.

– احتفالات بيت لحم –

تجمّع مئات المصلين لحضور قداس في كنيسة المهد في بيت لحم ليل الأربعاء في أول احتفال تقيمه المدينة الفلسطينية منذ توقف حرب غزة.

وخلال الحرب المدمرة في غزة التي اندلعت جراء هجوم شنته حماس على إسرائيل يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عمدت بلدية بيت لحم المنظمة للاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد إلى تخفيف مظاهر الاحتفال، فاقتصرت على المراسم الدينية.

لكن الاحتفالات عادت هذا العام إلى المدينة التي تعد مسقط رأس السيد المسيح، حسب المعتقد المسيحي، إذ جابت فرق الكشافة شوارع بيت لحم الأربعاء على أنغام الموسيقى.

وغصّت كنيسة المهد بالمصلين قبل منتصف الليل بوقت طويل إذ وقف كثيرون أو جلسوا على الأرض بانتظار القداس التقليدي الذي يقام عشية يوم الميلاد.

وعند الساعة 23,15 (21,15 ت غ) وعلى أنغام الموسيقى، دخل عشرات رجال الدين إلى الكنيسة وتبعهم بطريرك اللاتين في القدس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا الذي بارك الحشود.

– احتفالات في سوريا –

وشارك مئات الأشخاص في مسيرة جابت شارع النجمة الضيق المفضي إلى كنيسة المهد بينما تجمّعت حشود غفيرة في الساحة المؤدية لها.

وقالت ميلاغروس إنسطاس (17 عاما) التي ترتدي الزي الأصفر والأزرق لكشافة الساليزيان في بيت لحم “اليوم مليء بالفرح، لأننا (قبل) لم نكن قادرين على الاحتفال بسبب الحرب”.

ووقف رجال ارتدوا زي بابا نويل يبيعون الحلويات والألعاب فيما التقطت عائلات صورا تذكارية أمام مغارة الميلاد.

وفي وسط الساحة، وقفت شجرة الميلاد الكبيرة المزينة بكرات حمراء وأخرى ذهبية.

ويعود بناء الكنيسة إلى القرن الرابع، وقد بُنيت فوق مغارة يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح وُلد فيها قبل أكثر من ألفي عام.

وأما في سوريا، زيّنت أضواء عيد الميلاد أحياء دمشق القديمة رغم تخوّف الأقلية المسيحية من أعمال العنف بعد هجوم دموي وقع في حزيران/يونيو.

وفي حي باب شرقي، زيّنت كرات حمراء أغصان الأشجار على جانبي الطريق بينما أنارت بعض المتاجر واجهاتها فيما نادى باعة جوالون على العابرين لشراء القهوة أو الكستناء المشوية.

وقالت الطالبة الجامعية لوريس عساف (20 عاما) لفرانس برس “تستحق سوريا الفرح، وأن نكون فيها سعداء ونتأمل بمستقبل جديد”.

– عاصفة كالفورنيا –

وفي رسالة مناقضة لتلك الصادرة عن الشخصيات الدينية، هنّأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجميع بعيد الميلاد، بمن فيهم “حثالة اليسار المتطرف”، في إشارة إلى الديموقراطيين.

في الأثناء، تشهد كالفورنيا أحوال طقس حادة إذ أعلنت السلطات حالة الطوارئ في لوس أنجليس وأمرت بعمليات إجلاء، خشية وقوع فيضانات كبيرة.

أما في أستراليا، وجّه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رسالة حزينة بعد الهجوم الذي استهدف احتفالا بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على شاطئ بونداي في 14 كانون الأول/ديسمبر وأودى بحياة 15 شخصا.

وقال “إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف يهود أستراليا خلال احتفالهم بحانوكا في شاطئ بونداي يملأ قلوبنا بحزن عميق”.

