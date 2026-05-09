البحرين تقبض على 41 شخصا “مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني”

دبي 9 مايو أيار (رويترز) – نقلت وكالة الأنباء البحرينية اليوم السبت عن وزارة الداخلية في البلاد قولها إنها ألقت القبض على 41 شخصا وصفتهم بأنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وزارة الداخلية أنها تمكنت من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر “ولاية الفقيه”، مضيفة أن تحقيقات النيابة العامة تضمنت أيضا قضايا بشأن ما وصفته “بالتعاطف مع العدوان الإيراني السافر”.

وبعد اندلاع الحرب التي أشعلتها هجمات جوية أمريكية إسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، هاجمت إيران أهدافا في البحرين ودول خليجية أخرى تستضيف قواعد عسكرية أمريكية.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وإيمان أبو حصيرة – إعداد محمود سلامة وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

