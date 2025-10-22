البرلمان الإسرائيلي يعطي موافقة أولية على ضم الضفة الغربية المحتلة

القدس (رويترز) – وافق البرلمان الإسرائيلي مبدئيا يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

وهذا التصويت هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ولم يدعم حزب ليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضوا في الكنيست.

ونال مشروع قانون آخر قدمه حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة.

وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، والذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر.

وطالب أعضاء الائتلاف الذي يقوده نتنياهو مرارا بضم أجزاء من الضفة الغربية رسميا، استنادا لما تقول إسرائيل إنها روابط توراتية وتاريخية.

وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، في عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، ومستوطناتها هناك غير قانونية، ويجب الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن.

وتقول إسرائيل إن الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 ليست محتلة بالمعايير القانونية، وإنها تقع في مناطق متنازع عليها، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراضي محتلة.

وكانت حكومة نتنياهو تدرس إجراء الضم ردا على اعتراف عدد من حلفائها الغربيين بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول، لكنها تراجعت عن الخطوة على ما يبدو بعد اعتراض ترامب.

ولم يتحدث نتنياهو نفسه صراحة بشأن الضم منذ إلغاء تعهد انتخابي سابق في عام 2020 مقابل تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

وحذرت الإمارات، وهي أهم دولة عربية أقامت علاقات مع إسرائيل بموجب ما يسمى اتفاقيات إبراهيم التي توسط فيها ترامب في ولايته الأولى، الشهر الماضي من أن ضم الضفة الغربية يعد خطا أحمر بالنسبة لها.

وقال المسؤول الإماراتي الكبير أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، خلال قمة رويترز نكست الخليجية في أبو ظبي يوم الأربعاء إن الإمارات تعتقد أنها حالت دون الضم.

