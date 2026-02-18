البرلمان التركي يصوت على تقرير يدعم السلام مع حزب العمال الكردستاني

من إيجي توكساباي

أنقرة 18 فبراير شباط (رويترز) – من المقرر أن تصوت لجنة برلمانية تركية اليوم الأربعاء على تقرير يتضمن إصلاحات قانونية بالتزامن مع إلقاء جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة سلاحها، وهو ما من شأنه أن يدفع عملية السلام الرامية إلى إنهاء صراع دام أكثر من 40 عاما.

وأوقف حزب العمال الكردستاني العام الماضي هجمات استمرت لعقود، وقال إنه سيحل نفسه ودعا أنقرة إلى اتخاذ خطوات للسماح لأعضائه بالمشاركة في الحياة السياسية. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.

وتقترح مسودة التقرير، الذي يتألف من نحو 60 صفحة وتم توزيعه على صحفيين قبل التصويت في أنقرة، إجراء إصلاحات قانونية بالتزامن مع إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه، ويحث السلطة القضائية على مراجعة التشريعات والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية.

ومن شأن تأييد النواب للتقرير خلال التصويت أن ينقل عملية السلام إلى الساحة التشريعية، حيث ستتاح للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يقود البلاد منذ أكثر من عقدين، فرصة لإنهاء الصراع الدامي بين حزب العمال الكردستاني والدولة، الذي أسفر عن خلافات سياسية واقتصادية واجتماعية شديدة في الداخل، وشهد امتداد العنف عبر الحدود إلى العراق وسوريا.

وتشكلت اللجنة في أغسطس آب 2025 لدعم مرحلة جديدة محتملة في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وعرقل التنمية الاقتصادية في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.

وسعى حزب العمال الكردستاني من خلال التمرد الذي كان يشنه منذ 1984 إلى إقامة دولة مستقلة في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، لكنه تحول في السنوات القليلة الماضية إلى المطالبة بمزيد من الحقوق للأكراد وبحكم ذاتي محدود.

وكان معظم القتلى في الصراع من المسلحين، واضطرت الجماعة للتمركز في عمق المناطق الجبلية بشمال العراق تحت ضغط الجيش التركي .

وأعلن حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان، في أول خطوة نحو إعادة دمجه قانونيا في المجتمع.

