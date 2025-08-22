The Swiss voice in the world since 1935
البريد الألماني يقيّد إجراءات إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

ينوي البريد الألماني الحدّ من عدد الطرود والبضائع المرسلة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة “بصورة موقتة” بعد تشديد القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية الأميركية، وفق ما أعلنت مجموعة “دي اتش ال” الجمعة.

واعتبارا من السبت، سيقوم البريد الألماني (دويتشه بوست) بـ”تعليق” عروض التسليم المعيارية للطرود إلى الولايات المتحدة “على نحو موقت”، وفق ما جاء في بيان المجموعة.

وتُستخدم هذه الخدمة خصوصا من أفراد وشركات صغيرة لطرود لا يتخطّى وزنها الإجمالي 31 كيلوغراما، بحسب موقع “دي اتش ال”.

وقد تُستثنى من هذا التدبير الطرود المصرّح عنها على أنها هدايا وتلك التي لا تتخطّى قيمتها 100 دولار (86 يورو) والمستندات، غير أن “دي اتش ال” ستكثّف عمليات التدقيق لتفادي أيّ تجاوزات.

وبرّرت المجموعة التي تتّخذ في مدينة بون مقرّا لها هذا التغيير بـ”الإجراءات الجديدة المطلوبة من السلطات الأميركية للإرساليات البريدية”.

وفي أواخر تموز/يوليو، أعلنت الإدارة الأميركية عن نيّتها التوقّف عن إعفاء الطرود الصغيرة الواردة إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية اعتبارا من 29 آب/أغسطس.

وستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 15 % على الإرساليات البريدية التي لا تتخطّى قيمتها 800 يورو، حالها حال المنتجات الأخرى الواردة من الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق التجاري المبرم في أواخر تموز/يوليو.

وأشارت “دي اتش ال” إلى أن “أسئلة جوهرية تبقى بلا أجوبة”، خصوصا “في ما يتعلّق بكيفية تحصيل الرسوم الجمركية والجهة المسؤولة عنها”.

وستبقى خدمة “البريد العاجل” التي تتيح إرسال ما يصل إلى 70 كيلوغراما لكن بأسعار أعلى بكثير متوفّرة، بحسب المجموعة.

واتّخذت مؤسسات بريدية في بلدان أوروبية أخرى، مثل بلجيكا والنمسا والدنمارك، تدابير مماثلة.

وفي نيسان/أبريل، أعلنت “دي اتش ال” عن تعليق مؤقت للإرساليات البريدية إلى الولايات المتحدة التي تتخطّى قيمتها 800 يورو.

كاس/م ن/غد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
21 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
