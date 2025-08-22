البريد الألماني يقيّد إجراءات إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة

ينوي البريد الألماني الحدّ من عدد الطرود والبضائع المرسلة من ألمانيا إلى الولايات المتحدة “بصورة موقتة” بعد تشديد القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية الأميركية، وفق ما أعلنت مجموعة “دي اتش ال” الجمعة.

واعتبارا من السبت، سيقوم البريد الألماني (دويتشه بوست) بـ”تعليق” عروض التسليم المعيارية للطرود إلى الولايات المتحدة “على نحو موقت”، وفق ما جاء في بيان المجموعة.

وتُستخدم هذه الخدمة خصوصا من أفراد وشركات صغيرة لطرود لا يتخطّى وزنها الإجمالي 31 كيلوغراما، بحسب موقع “دي اتش ال”.

وقد تُستثنى من هذا التدبير الطرود المصرّح عنها على أنها هدايا وتلك التي لا تتخطّى قيمتها 100 دولار (86 يورو) والمستندات، غير أن “دي اتش ال” ستكثّف عمليات التدقيق لتفادي أيّ تجاوزات.

وبرّرت المجموعة التي تتّخذ في مدينة بون مقرّا لها هذا التغيير بـ”الإجراءات الجديدة المطلوبة من السلطات الأميركية للإرساليات البريدية”.

وفي أواخر تموز/يوليو، أعلنت الإدارة الأميركية عن نيّتها التوقّف عن إعفاء الطرود الصغيرة الواردة إلى الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية اعتبارا من 29 آب/أغسطس.

وستفرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 15 % على الإرساليات البريدية التي لا تتخطّى قيمتها 800 يورو، حالها حال المنتجات الأخرى الواردة من الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق التجاري المبرم في أواخر تموز/يوليو.

وأشارت “دي اتش ال” إلى أن “أسئلة جوهرية تبقى بلا أجوبة”، خصوصا “في ما يتعلّق بكيفية تحصيل الرسوم الجمركية والجهة المسؤولة عنها”.

وستبقى خدمة “البريد العاجل” التي تتيح إرسال ما يصل إلى 70 كيلوغراما لكن بأسعار أعلى بكثير متوفّرة، بحسب المجموعة.

واتّخذت مؤسسات بريدية في بلدان أوروبية أخرى، مثل بلجيكا والنمسا والدنمارك، تدابير مماثلة.

وفي نيسان/أبريل، أعلنت “دي اتش ال” عن تعليق مؤقت للإرساليات البريدية إلى الولايات المتحدة التي تتخطّى قيمتها 800 يورو.

