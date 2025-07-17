البطريركية اللاتينية: مقتل شخصين في هجوم على الكنيسة الكاثوليكية بغزة

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مدينة غزة (رويترز) – قالت البطريركية اللاتينية في القدس يوم الخميس إن ضربة إسرائيلية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر.

وذكرت البطريركية في بيان “قُتل شخصان نتيجة لقصف شنه الجيش الإسرائيلي على ما يبدو على مجمع (كنيسة) العائلة المقدسة صباح اليوم”.

وفي وقت سابق، تضاربت الأنباء حول ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى. وتحدثت تقارير سابقة عن مقتل امرأتين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “على علم بتقارير عن أضرار لحقت بكنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة ووقوع خسائر بشرية في الموقع. ويجري حاليا مراجعة ملابسات الواقعة”.

وأضاف في بيان “يبذل الجيش الإسرائيلي كل جهد ممكن للحد من الأضرار على المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المواقع الدينية، ويأسف لأي ضرر لحق بها”.

وأشارت كنيسة العائلة المقدسة في غزة في بيان منفصل إلى سقوط “عدد من الجرحى، بعضهم في حالة حرجة”.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس في وقت سابق من يوم الخميس إن الأب جبرائيل رومانيللي كاهن الرعية من بين المصابين، مضيفة أن أضرارا لحقت بالكنيسة.

واعتاد الأب رومانيللي، وهو أرجنتيني، إطلاع بابا الفاتيكان الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب. وأظهرت لقطات رويترز من المستشفى أن إصابته طفيفة وأن ساقه اليسرى مغطاة بضمادات لكنه قادر على المشي.

وعبر البابا ليو بابا الفاتيكان عن حزنه البالغ لسماع نبأ مقتل شخصين في الهجوم وجدد في بيان دعوته لوقف إطلاق النار فورا في غزة.

وحملت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إسرائيل مسؤولية الهجوم.

وقالت “الهجمات التي تشنها إسرائيل على السكان المدنيين منذ أشهر غير مقبولة. لا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر مثل هذا السلوك”.