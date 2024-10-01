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البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي جالانت

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوزير لويد أوستن تحدث إلى نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان “اتفقا على ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية على امتداد الحدود لضمان عدم تمكن حزب الله اللبناني من شن هجمات على غرار هجمات السابع من أكتوبر على البلدات الشمالية في إسرائيل”.

وأفادت الوزارة بأن أوستن أكد على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لضمان عودة المدنيين بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية