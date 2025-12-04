البنك المركزي العراقي يحذف حزب الله والحوثيين من قائمة أصحاب الأموال المجمّدة بعد جدل واسع

أمر البنك المركزي العراقي الخميس بحذف حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثيين من قائمة “تجميد أموال الإرهابيين” التي نشرت في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن ورود الاسمين جاء “سهوا”، وذلك بعد نقد واسع لا سيّما من الأوساط السياسية المقرّبة من إيران.

وجاء في وثيقة سرية للبنك المركزي العراقي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس “استنادا إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 (…) والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، يرجى حذف الفقرات 18 و19 الواردة في القائمة لعدم حصول موافقة اللجنة على تجميد أموال تلك الكيانات والذي على ما يبدو نُشر سهوا”.

ودعا البنك المركزي إلى “نشر تعديل القرار في جريدة الوقائع العراقية”.

وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في العراق الخميس مقتطفات من العدد رقم 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ورد فيها حزب الله والحوثيون في قائمة “تجميد أموال الإرهابيين” بتهمة “المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي”.

وجاء حزب الله في قائمة الكيانات في الفقرة 18، فيما ورد الحوثيون في الفقرة 19، وفق ما لاحظت وكالة فرانس برس.

وأثار انتشار هذه القائمة جدلا واسعا، إذ اعتبر كثر أن الخطوة تعني أن العراق يصنّف الكيانَين إرهابيين. وندّد بها سياسيون عراقيون مقرّبون من طهران التي تقود “محور المقاومة” المعادي للولايات المتحدة وإسرائيل والذي يضمّ فصائل عراقية مسلحة وحزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين.

وقال حسين مونس، زعيم حركة حقوق النيابية المقرّبة من فصيل كتائب حزب الله المقرّب من إيران، إن “حكومة تصريف الأعمال التي تُدرج حزبا مقاوما في لبنان وحركة صلبة في اليمن ضمن قوائم (الإرهاب) (…) هي سلطة مرتجفة، تابعة، تُمسح على أعتاب غيرها، ولا تملك الحد الأدنى من الكرامة التي تخوّلها أن تمثّل شعبا أو تدافع عن سيادة وطن”.

وتسعى بغداد للحفاظ على توازن دقيق في علاقتها مع إيران والولايات المتحدة، في ظلّ تغيّرات إقليمية كُبرى منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عام 2023.

وتمارس واشنطن ضغوطا متزايدة على الحكومة العراقية من أجل نزع سلاح الفصائل المسلحة. وتسعى كذلك إلى إضعاف نفوذ إيران في العراق من خلال فرض عقوبات على كيانات عراقية مرتبطة بالفصائل المسلحة وكذلك تقويض قدرة إيران على التهرب من العقوبات.

في لبنان، تضغط واشنطن وإسرائيل لتسريع عملية نزع سلاح حزب الله التي بدأ الجيش اللبناني تنفيذها تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية وحزب الله والساري منذ أكثر من عام.

