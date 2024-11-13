البيت الأبيض: حصلنا على تعهدات جديدة من إسرائيل بشأن الوضع في غزة

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة حصلت على تعهدات جديدة من إسرائيل خلال اليومين الماضيين بشأن الوضع في غزة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تريد أن ترى تلك التعهدات تُنفذ لمواصلة العمل على قضايا منها المساعدات الإنسانية وضمان الدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية والعمل على جهود وقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة، أو التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان.