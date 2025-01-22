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البيت الأبيض يعلن تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية”

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر يوم الأربعاء إدراج حركة الحوثي اليمنية المعروفة رسميا باسم أنصار الله على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”.

تفرض هذه الخطوة عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة بايدن على المجموعة المتحالفة مع إيران، وذلك ردا على هجماتها على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وعلى سفن حربية أمريكية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي الهام.

وقال البيت الأبيض في بيان “أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط وسلامة أقرب شركائنا بالمنطقة واستقرار التجارة البحرية العالمية”.

وأضاف أن السياسة الأمريكية ستكون العمل مع الشركاء الإقليميين “للقضاء على قدرات وعمليات أنصار الله وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين والشركاء الأمريكيين والشحن البحري في البحر الأحمر”.

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