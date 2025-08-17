الجريدة الرسمية: سحب الجنسية الكويتية من 363 شخصا

الكويت (رويترز) – أظهرت الجريدة الرسمية الكويتية يوم الأحد صدور أربعة مراسيم أميرية يتم بموجبها سحب الجنسية الكويتية من 357 شخصا وممن اكتسبها معهم بالتبعية.

كما أظهرت أيضا صدور قرار من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية من ستة أشخاص وسحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها عن حاملي تلك الشهادات بالتبعية.

وتلك القرارات هي أحدث خطوة تتعلق بسحب وفقد الجنسية، إذ سحبت السلطات الكويتية وأسقطت الجنسية عن عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب مختلفة في حملة بدأتها قبل أكثر من عام.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي – تحرير رحاب علاء)