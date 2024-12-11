الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

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الأمم المتحدة (رويترز) – صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.