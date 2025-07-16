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الجيش الأمريكي: قوات يمنية تضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين

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(رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على موقع إكس يوم الأربعاء إن قوات مجموعة يمنية تعرف باسم قوات المقاومة الوطنية تمكنت من ضبط شحنة أسلحة إيرانية “ضخمة” كانت متجهة إلى الحوثيين.

ومجموعة المقاومة الوطنية اليمنية هي قوة مناهضة للحوثيين في اليمن بقيادة طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ولا ترتبط رسميا بالحكومة المعترف بها دوليا.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في منشورها على منصة إكس أن القوات اليمنية تمكنت من ضبط “أكثر من 750 طنا من الذخائر والعتاد تضم مئات الصواريخ المتطورة المضادة للسفن وطائرات ورؤوسا حربية وأجهزة بحث، بالإضافة إلى مئات المحركات لطائرات مسيرة ومعدات دفاع جوي وأنظمة رادار ومعدات اتصالات”.

ومنذ بدء حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، يهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران السفن في البحر الأحمر، في ما يصفونه بأنه تضامن مع الفلسطينيين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية