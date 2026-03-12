The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الجيش الأمريكي يجري عملية إنقاذ بعد تحطم طائرة في العراق

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 12 مارس آذار (رويترز) – تحطمت طائرة تزود بالوقود تابعة للجيش الأمريكي في غرب العراق اليوم الخميس، في حادث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه شمل طائرة أخرى لكنه لم يكن نتيجة لإطلاق نيران معادية أو صديقة.

وأرسلت الولايات المتحدة عددا كبيرا من الطائرات إلى الشرق الأوسط للمشاركة في العمليات ضد إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها تجري جهود إنقاذ بعد تحطم طائرة التزود بالوقود من طراز كيه.سي-135. وهبطت الطائرة الثانية بسلام.

وذكر البيان مستخدما اسم العملية الأمريكية ضد إيران أن “الحادث وقع في المجال الجوي الصديق خلال عملية ملحمة الغضب، وتجري جهود إنقاذ حاليا”.

وقٌتل سبعة جنود أمريكيين منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات ضد إيران في 28 فبراير شباط.

وأفادت رويترز يوم الثلاثاء بأن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا في تلك الحرب.

(تغطية صحفية إدريس علي وجاسبر وارد من واشنطن – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية