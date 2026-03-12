الجيش الأمريكي يجري عملية إنقاذ بعد تحطم طائرة في العراق

واشنطن 12 مارس آذار (رويترز) – تحطمت طائرة تزود بالوقود تابعة للجيش الأمريكي في غرب العراق اليوم الخميس، في حادث قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه شمل طائرة أخرى لكنه لم يكن نتيجة لإطلاق نيران معادية أو صديقة.

وأرسلت الولايات المتحدة عددا كبيرا من الطائرات إلى الشرق الأوسط للمشاركة في العمليات ضد إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها تجري جهود إنقاذ بعد تحطم طائرة التزود بالوقود من طراز كيه.سي-135. وهبطت الطائرة الثانية بسلام.

وذكر البيان مستخدما اسم العملية الأمريكية ضد إيران أن “الحادث وقع في المجال الجوي الصديق خلال عملية ملحمة الغضب، وتجري جهود إنقاذ حاليا”.

وقٌتل سبعة جنود أمريكيين منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن غارات ضد إيران في 28 فبراير شباط.

وأفادت رويترز يوم الثلاثاء بأن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا في تلك الحرب.

(تغطية صحفية إدريس علي وجاسبر وارد من واشنطن – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية )