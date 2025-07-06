الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 3 موانئ ومحطة كهرباء في اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل هاجمت أهدافا للحوثيين في ثلاثة موانئ يمنية ومحطة لتوليد الكهرباء في أول هجوم إسرائيلي على اليمن منذ شهر تقريبا.

وأضاف الجيش أن الضربات التي استهدفت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة رأس الكثيب للكهرباء جاءت بسبب هجمات الحوثيين المتكررة على إسرائيل.

كما هاجمت إسرائيل سفينة جالاكسي ليدر في ميناء رأس عيسى والتي احتجزها الحوثيون في أواخر عام 2023.

وقال الجيش “قامت قوات النظام الإرهابي الحوثي بتركيب نظام رادار على السفينة وتستخدمه لتعقب السفن في المياه الدولية من أجل تعزيز أنشطة النظام الإرهابي الحوثي”.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن إسرائيل شنت سلسلة من الغارات على الحديدة، بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء الموانئ اليمنية الثلاثة.

ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات من تعرض سفينة للهجوم قبالة ميناء الحديدة على البحر الأحمر وتخلي طاقم السفينة عنها بعد أن تسربت إليها المياه.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن شركة أمبري للأمن البحري قالت إن السفينة من الأهداف التي يهاجمها الحوثيون عادة.

ومنذ بداية الحرب في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران النار إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية، تضامنا مع الفلسطينيين.

وتم اعتراض الغالبية العظمى من عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه إسرائيل أو لم تصب الهدف. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الانتقامية.