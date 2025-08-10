The Swiss voice in the world since 1935
الجيش الإسرائيلي يتعقب مقذوفين أطلقا من غزة باتجاه إسرائيل

(لضبط خطأ نحوي في العنوان)

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه تعقب مقذوفين أطلقا من قطاع غزة ودخلا أراضي إسرائيل حيث سقطا في منطقتين مفتوحتين ولم يتسببا في أي إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن من المرجح أن يكون المقذوفان أُطلقا من غزة وعبرا إلى إسرائيل.

وأضاف الجيش أنه تم اعتراض المقذوفين وأن نتائج الاعتراض قيد المراجعة.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد أميرة زهران ومحمد محمدين للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

