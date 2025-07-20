الجيش الإسرائيلي يصدر أمر إخلاء للمدنيين وسط غزة استعدادا لـ”توسيع” عملياته

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أصدر الجيش الإسرائيلي الأحد أمر إخلاء “فوري” للفلسطينيين وسط قطاع غزة تمهيدا لتوسيع عملياته ضد مقاتلي حركة حماس في وقت أعلن الدفاع المدني مقتل سبعة أشخاص في القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن الجيش “يوسع أنشطته” في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح وهي “منطقة لم يعمل فيها من قبل”.

وخاطب المتواجدين في المنطقة “من أجل سلامتكم أخلوا المكان فورا وانتقلوا جنوبا نحو المواصي”.

بالتزامن، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة فرانس برس مقتل سبعة أشخاص خلال ضربات إسرائيلية ليلية في مدينة غزة وجنوب القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أيضا تكثيف عملياته البرية في جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان الجيش فقد تمكن من “تدمير المئات من المباني المستخدمة لأغراض إرهابية والعثور على وسائل قتالية كثيرة والقضاء على عشرات المخربين”.

وقال إنه قواته عثرت على “عدة مسارات يبلغ طولها الإجمالي 2,7 كم وعمقها 20 مترًا تحت الأرض في جباليا، ودمرتها”

ويعيش في قطاع غزة 2,4 مليون نسمة، معظمهم نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قال في كانون الثاني/يناير الماضي إن أكثر من 80 في المئة من أراضي قطاع غزة مشمولة بأوامر إخلاء إسرائيلية لم يتم إلغاؤها.

من جهته، أعرب منتدى عائلات الأسرى والرهائن المحتجزين في قطاع غزة عن قلقه من خطر إصابتهم خلال الضربات الإسرائيلية.

وطالبت العائلات الجيش بـ”توضيح خطة القتال للمواطنين الإسرائيليين ولأسر المحتجزين بشكل عاجل، وشرح كيف تضمن هذه الخطة حماية من لا يزالون في غزة”.

خلال الأسبوعين الماضيين، شاركت وفود تفاوضية تابعة لإسرائيل وحركة حماس في مباحثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح عشرة رهائن على قيد الحياة.

وفي تل أبيب، تظاهر مساء السبت أهالي الرهائن مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة المحتجزين وإنهاء الحرب.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بشن حرب مدمّرة قتل فيها 58765 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس، وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-ها/لين