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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن

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القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

وتهدد إسرائيل جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بحصار بحري وجوي إذا استمرت في هجماتها على إسرائيل. ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي في إطار التضامن مع غزة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن، إسرائيل وحركة الشحن في البحر الأحمر مما عطل التجارة العالمية.

وتسنى اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقوها، والتي بلغ عددها عشرات، أو لم تصل إلى هدفها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الضربات ردا على هذه الهجمات.

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