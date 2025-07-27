الجيش الإسرائيلي يعلن “تعليقا تكتيكيا” يوميا لعملياته العسكرية في مناطق عدة في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد “تعليقا تكتيكيا” يوميا لعملياته العسكرية في مناطق عدة في قطاع غزة، لأغراض إنسانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي عبر تطبيق “تلغرام”، “سيبدأ اعتبارا من اليوم (الأحد) تعليق تكتيكي محلي للأنشطة العسكرية لأغراض إنسانية من الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (17،00 بتوقيت غرينتش)”، مضيفا أنّ هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش “وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميا حتى إشعار آخر”.

وأرفق المنشور بخريطة للمواقع من دون تفاصيل إضافية.

وأشار إلى أنّه “تمّ تحديد ممرّات مؤمّنة بشكل مستدام اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (3,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الحادي عشر مساء (20,00 بتوقيت غرينتش) والتي ستسمح بالتحرّك الآمن لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدخال وتوزيع الأغذية والأدوية إلى السكان في قطاع غزة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنّه “تمّ تنسيق القرار مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد مباحثات بهذا الشأن”.

وحتى الآن، لم يصدر أيّ رد فعل رسمي من الأمم المتحدة أو من منظمات غير حكومية عاملة في غزة، في حين أفادت مصادر إنسانية بأنّها تنتظر رؤية نتائج ملموسة للإعلان الإسرائيلي.

وليل السبت الأحد، نشر الجيش الإسرائيلي صورا تُظهر إلقاء “سبع منصّات مساعدات احتوت على الطحين والسكر ومعلّبات غذائية” بالمظلات على غزة، بعد أسابيع من الضغوط الدولية للسماح بوصول الغذاء وغيره من الإمدادات الحيوية إلى السكان الجائعين في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر جراء أكثر من 21 شهرا من الحرب.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنّ عملية الإنزال نُفذت “بتعاون مع منظمات دولية وبقيادة وحدة تنسيق أعمال الحكومة (وكالة تابعة لوزارة الدفاع)”.

بور-تك/ناش/غ ر