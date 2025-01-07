الجيش الإسرائيلي يعلن قتل ثلاثة فلسطينيين في عمليات عسكرية في الضفة الغربية

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أعلن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين ينتمون الى “خلية إرهابية” الثلاثاء في عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية، وقال مصادر فلسطينية إن بينهم فتى في الثامن عشرة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن “شهيدين برصاص الاحتلال فجر وصباح اليوم في طمون جنوب طوباس وطلوزة شمال نابلس”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “خلية إرهابية مسلحة فتحت النار في اتجاه قوات الأمن في منطقة طمون، وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارة وتم القضاء على مسلحين” اثنين.

وأكد مدير المستشفى التركي في بلدة طوباس محمد سمارة لوكالة فرانس برس “وصول جثمان الشهيد سليمان قطيشات من بلدة طمون” الى المستشفى.

وذكرت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت القتيل، و”عمره 18 عاما”.

وذكر شهود من بلدة طمون أن اشتباكات مسلحة وقعت فجر الثلاثاء بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين مسلحين في المنطقة استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة قصفت البلدة.

وبحسب الشهود، أدت الغارة إلى “مقتل اثنين من المسلحين واحتجز الجيش الإسرائيلي جثة أحدهم”.

في بلدة طلوزة القريبة من نابلس، قتلت وحدة خاصة إسرائيلية جعفر أحمد دبابسة (40 عاما) أثناء تواجده أمام منزله، وفق شهود.

وأكّد الجيش في بيانه أن قواته “قضت على إرهابي وصادرت بندقية (إيه كاي 47)”.

وبحسب الجيش “أصيب جندي احتياط بجروح خطيرة ونُقل لتلقّي العلاج”.

وقال الجيش إنه صادر أسلحة خلال العملية واعتقل عددا من المطلوبين.

وقتل فتى يبلغ 17 عاما خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم عسكر للاجئين في نابلس الأحد.

وشهدت مناطق في شمال الضفة الغربية خلال الساعات الماضية انتشارا مكثفا للجيش الإسرائيلي في أعقاب مقتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم بإطلاق النار بالقرب من مدينة قلقيلية الاثنين.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل مذاك ما لا يقل عن 821 فلسطينيا برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين، وفق بيانات السلطة الفلسطينية.

في الفترة نفسها، قتل ما لا يقل عن 28 إسرائيليا من المدنيين والجنود في هجمات فلسطينية أو خلال مواجهات في الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

ع س-ح ع/ها/رض