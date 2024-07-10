الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف للجيش السوري في الجولان

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن الدبابات والمدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافا للجيش السوري انتهكت اتفاق نزع السلاح الموقع عام 1974 في منطقة هضبة الجولان.

وذكر الجيش في بيان “يعتبر جيش الدفاع الإسرائيلي الجيش السوري مسؤولا عن أي شيء يحدث على أراضيه ولن يسمح بأي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية”.

كانت جماعة حزب الله اللبنانية قد أطلقت يوم الثلاثاء صاروخا على هضبة الجولان المحتلة مما أدى إلى مقتل زوجين إسرائيليين، وهو هجوم قالت الجماعة إنه رد على قتل إسرائيل أحد أعضائها على الأراضي السورية.

وبدأت الجماعة إطلاق النيران على إسرائيل بعدما شنت حليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول هجوما أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. واضطر عشرات الآلاف من الإسرائيليين واللبنانيين لإخلاء مناطق على الحدود بين الجانبين.