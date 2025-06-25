الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل سبعة من عسكرييه في قطاع غزة

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أعلنت إسرائيل الأربعاء مقتل سبعة من عسكرييها في غزة بعد هجوم على عربتهم المدرعة، في واحدة من أكثر الحوادث دموية لقواتها في الحرب المستمرة منذ أكثر من 20 شهرا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن العسكريين كانوا في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة الثلاثاء عندما اشتعلت النيران في مركبتهم بعد أن قام مسلحون بتثبيت عبوة ناسفة عليها.

ونشر موقع الجيش أسماء الجنود السبعة، ومن بينهم قائد فصيل من الكتيبة، “سقطوا أثناء القتال في جنوب قطاع غزة”.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن “هذا اليوم صعب على شعب إسرائيل… لقد سقط مقاتلونا الأبطال في معركة لهزيمة حماس وتحرير رهائننا”.

أطلقت إسرائيل هجومها في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 ردا على هجوم شنته حركة حماس احتجزت خلاله رهائن إسرائيليين ومن جنسيات أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين في إفادة صحافية “بعد ظهر أمس، وخلال نشاط عملاني، تم إلصاق عبوة ناسفة بمركبة مدرعة من طراز بوما تابعة لقوات اللواء”.

وأضاف “نتيجة لذلك، اشتعلت النيران في المركبة المدرعة. وتوجهت فرق الإنقاذ والمروحيات إلى موقع الحادث، وحاولت انتشال الجنود، لكن المحاولة باءت بالفشل”.

أثار مقتل هؤلاء العسكريين دعوات للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب في غزة.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين في بيان “لقد وصلت الحرب في غزة إلى أقصاها، وهي تجري بدون هدف واضح وبدون خطة ملموسة”.

– قتال دام في غزة –

اندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وأدى الرد العسكري الإسرائيلي منذ ذلك الوقت إلى مقتل 56077 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

من بين 251 رهينة خطفوا أثناء الهجوم، لا يزال 49 منهم محتجزين في غزة، 27 منهم قال الجيش الإسرائيلي إنهم توفوا أو قتلوا.

وسجلت أعنف واقعة قتل فيها جنود إسرائيليون في الحرب في 22 كانون الثاني/يناير 2024، عندما قُتل 21 عسكريا في انهيار مبنيين تعرضا لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين.

وقتل في الحرب حتى الآن أكثر من 440 عسكريا إسرائيليا.

يعاني القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة من ظروف شبيهة بالمجاعة بعد أن منعت إسرائيل جميع الإمدادات منذ أوائل آذار/مارس وحتى نهاية أيار/مايو، وتستمر في فرض قيود بحسب منظمات الإغاثة.

وبعد أن وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار مع إيران الثلاثاء، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن التركيز سيعود إلى غزة.

وقال الجيش إن جنازة اثنين من العسكريين القتلى ستقام بعد ظهر الأربعاء.

بور/بم-ح س/ب ق