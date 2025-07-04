الجيش الإسرائيلي يقتل 20 في غزة وترامب يتوقع ردا من حماس على اقتراح هدنة

reuters_tickers

7دقائق

من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

تل أبيب/القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 20 فلسطينيا على الأقل قتلوا خلال الليل في غارة جوية إسرائيلية على القطاع، وذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن ترد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اقتراحه “الأخير” لوقف إطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة.

وقال مسؤولون بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منطقة خيام غرب المدينة عند الثانية صباحا تقريبا، مما أسفر عن مقتل 15 فلسطينيا شردتهم الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

وقال مسعفون إن خمسة أشخاص قتلوا في جباليا بشمال القطاع.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، تجمع فلسطينيون لأداء صلاة الجنازة قبل دفن القتلى الذين سقطوا خلال الليل.

وقالت ميار الفار (13 عاما) بينما كانت تنتحب بكاء على شقيقها محمود الذي كان من بين القتلى إن وقف إطلاق النار يقترب لكن بعد أن فقدت أخيها. وأضافت “كانوا عملوه من زمان قبل ما افقده!”.

وذكرت امرأة إن أبن شقيقها ويدعى أشرف قُتل أيضا.

وقالت “يا عالم وقفوا لنا شلال الدم… بدناش (لا نريد) المساعدات اللي قتلت ولادنا وقتلت شبابنا، بيكفي يا عالم، بيكفي خلاص. والله العظيم قلوبنا انكوت. احنا بنطالب العالم بدناش أكل، بدناش أكل، بدنا يوقفوا شلال الدم، بدنا يوقفوا الحرب هدي عنا”.

وذكر ترامب في وقت سابق أن من المحتمل معرفة خلال 24 ساعة ما إذا كانت حماس ستقبل بوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعلن ترامب يوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مع حماس، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب.

وقالت حماس، التي سبق أن أعلنت أنها لن ترضى إلا باتفاق ينهي الحرب بشكل دائم، إنها تدرس الاقتراح. لكن الحركة لم تعط أي مؤشر حول ما إذا كانت ستقبله أم سترفضه.

وقال مصدر مطلع على موقف حماس إن الحركة تطالب بضمانات واضحة بأن مفاوضات لإنهاء الحرب ستجرى خلال وقف إطلاق النار الذي سيسري لمدة60 يوما، وأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية تلك الفترة، فسيجري تمديد وقف إطلاق النار حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق.

* “أقروا الاتفاق”

لم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على إعلان ترامب بشأن وقف إطلاق النار. ويعارض بعض أعضاء الائتلاف اليميني الذي يتزعمه أي اتفاق بينما أبدى آخرون دعمهم له.

وقال نتنياهو مرارا إنه يجب نزع سلاح حماس وهو أمر رفضت الحركة مناقشته حتى الآن.

وفي تل أبيب، كانت عائلات وأصدقاء للرهائن المحتجزين في غزة من بين المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى السفارة الأمريكية في ذكرى يوم الاستقلال الأمريكي مطالبين ترامب بالتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المحتجزين.

وأقام المتظاهرون مائدة عشاء رمزية بمناسبة يوم السبت ووضعوا 50 مقعدا فارغا لتمثيل من لا يزالون محتجزين في غزة. وعُلقت لافتات في مكان قريب تحمل منشورا كتبه ترامب على منصة (تروث سوشيال) المملوكة له يقول “أقروا الاتفاق في غزة. أعيدوا الرهائن!!!”

ويجري الاحتفال بيوم السبت من مساء الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت وغالبا ما تُقيم العائلات اليهودية حفل عشاء تقليديا ليلة الجمعة.

وقال جدعون روزنبرج (48 عاما) من تل أبيب “أنتم فقط من يستطيع إقرار الاتفاق. نريد اتفاقا جيدا. اتفاق جيد لتحرير الرهائن”.

وارتدى روزنبرج قميصا يحمل صورة الرهينة أفيناتان أور أحد موظفيه الذي أقتاده مسلحون فلسطينيون من مهرجان نوفا الموسيقي في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وهو من بين 20 رهينة يُعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة بعد أكثر من 600 يوم من الاحتجاز.

وحث روبي تشين (55 عاما)، والد الشاب الأمريكي الإسرائيلي إيتاي (19 عاما) الذي يُعتقد أنه قتل بعد احتجازه رهينة، نتنياهو على العودة من اجتماعه مع ترامب في واشنطن يوم الاثنين باتفاق يعيد جميع المحتجزين.

وقال مناشدا ترامب “ليكن يوم استقلال الولايات المتحدة هذا بداية سلام دائم… سلام يؤكد القيمة المقدسة للحياة البشرية ويعلي منزلة الرهائن المتوفين من خلال ضمان عودتهم لدفنهم بطريقة لائقة”.

كان إيتاي تشين، وهو مواطن ألماني أيضا، يخدم في الجيش عندما قادت حماس الهجوم المباغت في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أسفر، بحسب إحصائيات إسرائيلية، عن مقتل حوالى 1200 شخص معظمهم من المدنيين واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وتسببت الحرب اللاحقة التي شنتها إسرائيل على حماس في تدمير قطاع غزة، الذي تديره الحركة المسلحة منذ قرابة عقدين من الزمن، لكنها لا تسيطر حاليا سوى على أجزاء منه، مما أدى إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة وانتشار واسع النطاق للجوع.

ويقول مسؤولون في القطاع الصحي في غزة إن أكثر من 57 ألف فلسطيني قتلوا خلال الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.