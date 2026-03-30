الجيش السوري: هجوم بطائرات مسيرة استهدف عدة قواعد قرب الحدود العراقية
30 مارس آذار (رويترز) – نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين نقلا عن هيئة العمليات في الجيش السوري قولها إن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت قواعد قرب الحدود العراقية وإن أغلب الطائرات المسيرة جرى إسقاطها.
وأضافت الوكالة نقلا عن الهيئة “تمكنت وحداتنا من التصدي لأغلب الطائرات المسيرة وأسقطتها… ندرس خياراتنا وسنقوم بالرد المناسب لتحييد أي خطر، ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية”.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )