الجيش السوري يصدر أوامر إخلاء مع استمرار اشتباكات عنيفة في مناطق كردية بحلب

8 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الجيش السوري اشتبك مع مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في مناطق من حلب اليوم الخميس وأمر سكان بعض الأماكن بالإخلاء متهما القوات الكردية باستخدام مناطق تقطنها أغلبية كردية لشن هجمات.

ونشر الجيش أكثر من سبع خرائط تحدد المناطق التي قال إنها ستكون مستهدفة، وحث السكان على المغادرة فورا من أجل سلامتهم.

وأعلنت قيادة العمليات فرض حظر تجول في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الاشتباكات التي بدأت يوم الثلاثاء أدت إلى نزوح آلاف المدنيين ومقتل وإصابة العديد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جماعات موالية لدمشق قرب حي السريان في حلب، مضيفة أنهم تمكنوا من تكبيد الطرف الآخر لخسائر وصفوها بأنها فادحة.

ويسلط العنف وتضارب الأقوال بشان المسؤولية عن تلك الأحداث الضوء على أزمة آخذة في التفاقم بين دمشق والسلطات الكردية التي قاومت الاندماج في الحكومة المركزية.

