الجيش الفرنسي: إصابة 6 جنود في هجوم بمُسيرة في العراق

2دقائق

بغداد/باريس 12 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الفرنسي اليوم الخميس إن ستة من جنوده يشاركون في تدريبات لمكافحة الإرهاب في شمال العراق أصيبوا إثر هجوم بطائرة مسيرة في أربيل، وذلك بعد ساعات قليلة من استهداف قاعدة إيطالية في المنطقة.

ولدى فرنسا مئات الجنود في أربيل ضمن تحالف دولي أوسع لمحاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

ولم يتضح بعد مصدر الطائرة المسيرة.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية عراقية ومصدران مقربان من الفصائل الشيعية المسلحة إن المسلحين الشيعة في العراق كثفوا وتيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على المصالح الأمريكية في العراق خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية.

وقال الجيش الفرنسي في بيان “أصيب اليوم ستة جنود فرنسيين يقدمون تدريبات لمكافحة الإرهاب لشركاء عراقيين بعد هجوم بمسيرة في منطقة أربيل بالعراق”، مضيفا أنهم نُقلوا إلى أقرب مرفق طبي.

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل عن طبيعة إصاباتهم أو مصدر المسيرة.

وقال ضابط من قوات البشمركة الكردية بإقليم كردستان العراق إن الجنود الجرحى كانوا متمركزين في القاعدة حيث توجد قوات التحالف.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان إن الهجوم بالطائرة المسيرة وقع في منطقة مخمور.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في وقت سابق اليوم الخميس إن الغارة الجوية التي استهدفت قاعدة عسكرية إيطالية في كردستان العراق كانت متعمدة، واستهدفت منشأة تستضيف أفرادا من حلف شمال الأطلسي.

وتنشر فرنسا نحو 12 سفينة حربية منها مجموعة حاملات طائرات في البحر المتوسط والبحر الأحمر وربما في مضيق هرمز في إطار الدعم الدفاعي للحلفاء المهددين بالصراع في الشرق الأوسط.

(تغطية صحفية جون أيريش وأحمد رشيد – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية )