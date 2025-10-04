الحكم بالسجن أربع سنوات وشهرين على ديدي

حكم الجمعة على نجم الهيب هوب بي. ديدي، بالسجن أربع سنوات وشهرين في ختام قضية جرائم عنف جنسي، وقد سارع محاموه إلى إعلان نيتهم استئناف الحكم.

وقال القاضي ارون سوبرامانيان الذي ترأس المحاكمة في نيويورك “إنها مخالفات خطرة ألحقت ضررا لا يعوض بامرأتين” و”لا تزال أثارها متواصلة حتى اليوم”.

وأضاف “لا تملك المحكمة أي تأكيد من أن هذه الجرائم لن ترتكب من جديد في حال الافراج” عن بي ديدي الموقوف منذ 13 شهرا.

وقد أرفق العقوبة بغرامة قدرها نصف مليون دولار. وأعلن محامو النجم أنهم سيستأنفون الحكم الصادر منددين بإدانة “مخالفة الدستور”.

وكان مغني الراب واسمه الحقيقي شون كومز، قدم صباح الجمعة اعتذارات جديدة إلى الضحيتين الرئيستين واصفا سلوكه بأنه “مقزز ومهين ومَرَضي. كنت مريضا مريضا بسبب المخدرات، كنت خارج السيطرة”.

اتُهم بي. ديدي، البالغ 55 عاما، بإجبار نساء كثيرات بينهن شريكة حياته السابقة المغنية كاسي من العام 2007 إلى العام 2018، على ممارسة الجنس مع رجال يعملون في الدعارة.

في أوائل تموز/يوليو، بُرّئ المغني من أخطر التهم الموجهة إليه، أي الاتجار بالجنس وتشكيل عصابة أشرار. لكنه دين في المقابل بتهمة نقل أشخاص لأغراض الدعارة.

وكان الادعاء طالب بالحكم عليه بالسجن 11 سنة مؤكدا أن “جرائمه خطرة، وقد أدت في قضايا مماثلة عدة إلى أحكام بالسجن تتجاوز عشر سنوات”.

