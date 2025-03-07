الحكومة البريطانية تطلق خطة لتحسين صحة الأسنان لدى الأطفال

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أطلقت الحكومة البريطانية الجمعة خطة سيستفيد منها مئات الآلاف من تلاميذ المدارس في إنكلترا، تلحظ إقامة ورش لتعليم الأطفال على تنظيف أسنانهم، في محاولة لوقف تدهور صحة أسنان الأطفال.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن طلب العلاج من تسوس الأسنان يشكل السبب الأول لدخول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات إلى المستشفيات في إنكلترا، وهو وضع تفاقم جراء أزمة في النظام العام لطب الأسنان ناجمة عن تخطي قدرته الاستيعابية.

وتستهدف الخطة التي أطلقت الجمعة المناطق المحرومة، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة أطفال من تسوس الأسنان قبل سن الخامسة (مقارنة بواحد من كل أربعة في إنكلترا ككل).

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الهدف يتمثل في “مساعدة مئات الآلاف من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات على تطوير عادات تنظيف الأسنان الجيدة”.

وأوضح وزير الصحة ستيفن كينوك في البيان أنه “من خلال التركيز على الوقاية، يمكننا مساعدة هؤلاء الأطفال في الحصول على أفضل بداية في الحياة”.

وستوزع فراشي أسنان ومعجون الأسنان على المدارس والحضانات المشاركة، وتأمل حكومة حزب العمال بأن تستهدف “600 ألف طفل سنويا”.

ورحب رئيس جمعية أطباء الأسنان البريطانية إيدي كراوتش بإطلاق البرنامج الذي “سينقذ الأطفال من المعاناة ويوفر على نظام الصحة العامة مبالغ ضخمة”.

وبينما أقر رئيس اتحاد مديري المدارس الوطنية بول وايتمان بوجود “أزمة في صحة أسنان الأطفال”، قال “لا يمكننا الاستمرار في زيادة القيود على المدارس” بعد إطلاق الحكومة أخيرا وجبات إفطار يومية مجانية للتلاميذ في مجمل المدارس.

وتعاني هيئة الخدمات الصحية الوطنية أزمة خطيرة بعد سنوات من نقص التمويل، مع قوائم انتظار طويلة لتلقي العلاج في المستشفيات وصعوبة في حجز مواعيد مع الأطباء بمن فيهم أطباء الأسنان.

ويصبح الوضع أكثر حساسية بالنسبة إلى أصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف اللجوء إلى القطاع الخاص للحصول على العلاج.

وتعتزم الحكومة تخصيص 22,6 مليار جنيه إسترليني إضافية (29,2 مليار دولار) لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بحلول العام 2026، وتأمل من خلال توسيع نطاق الوقاية في تحقيق وفورات وتجنب حالات الاستشفاء غير الضرورية.

مهك/جك/الح