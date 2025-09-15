الحمض النووي المأخوذ من موقع اغتيال تشارلي كيرك عائد للمشتبه به الموقوف

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل الاثنين أن عينات الحمض النووي التي أُخذت من قطعتين عُثر عليهما قرب مكان اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك المقرب من دونالد ترامب، عائدى للمشتبه به الموقوف لدى السلطات.

وبعد خمسة أيام من الحادث الذي هزّ الولايات المتحدة وكشف عن انقسامات سياسية عميقة في البلاد، لا تزال دوافع تايلر روبنسون (22 عاما) الموقوف منذ مساء الخميس بعد مطاردة استمرت 33 ساعة، غير واضحة.

وكان تشارلي كيرك شخصية بارزة في الأوساط اليمينية الأميركية وينشر أفكاره القومية والمسيحية والمحافظة بين الشباب ويدافع عن الرئيس دونالد ترامب عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي كان يتابعه عبر ملايين الأشخاص، إضافة إلى مداخلاته في الجامعات.

وسيشارك الرئيس الأميركي الأحد في مراسم تأبين لكيرك الذي قتل في سن الحادية والثلاثين، تُقام في ملعب في ورية بأريزونا.

وتتواصل التحقيقات في ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة، حيث اغتيل تشارلي كيرك الأربعاء خلال مشكارته في ندوة في حرم جامعي.

وبالإضافة إلى السلاح المستخدم في الجريمة، جمعت الشرطة أدلة عدة من بينها “مفك براغي عُثر عليه على سطح” الحرم الجامعي في ولاية يوتا، من حيث أطلق المهاجم النار.

كذلك، أكد باتيل الاثنين لمحطة “فوكس نيوز” العثور في المكان على “منشفة ملفوفة” حول البندقية المزودة بمنظار. وقال باتيل إن “عينات الحمض النووي المأخوذة من المنشفة والمفك مطابقة للمشتبه به الموقوف”.

وأشار مدير “أف بي آي” الذي يتولى التحقيق إلى رسالة كتبها المشتبه به قبل تنفيذ الجريمة جاء فيها “لدي فرصة للقضاء على تشارلي كيرك وسأنتهزها”. وأضاف أن الرسالة أُتلفت بعد ذلك.

ولفت نائب مدير الـ “أف بي آي” دان بونغينو، في مقابلة على محطة فوكس نيوز إلى “وجود مؤشرات عدة” تثير الشبهات مشيرا خصوصا إلى الرسالة. وأكد أن “النية كانت واضحة”، لافتا إلى أن أصدقاء المشتبه به وأفراد من عائلته أكدوا أنه “أصبح أكثر اهتماما بالقضايا السياسية” في الآونة الأخيرة.

وكان تشارلي كيرك، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، شخصية تثير الجدل. اشتهر بتوجهاته القومية المسيحية ودفاعه القوي عن “القيم العائلية التقليدية”، ولم يتردد في إطلاق تصريحات استفزازية جعلته عرضة لانتقادات واسعة. واتهمه خصومه بمعاداة المثليين والعنصرية، لا سيما بعد تصريحات أقر فيها بعدم ثقته في الطيارين من ذوي البشرة السوداء. كذلك، كان من المدافعين عن الحق في حمل السلاح ومعارضي الإجهاض.

إلا أنه كان محط إعجاب في صفوف اليمين ولا سيما في أوساط مؤيدي ترامب.

أما المشتبه به تايلر روبنسون، فقال حاكم ولاية يوتا إنه يتبنى “عقيدة يسارية”، إلا أن الدوافع وراء جريمته لا تزال غير واضحة.

وقال نائب الرئيس جاي دي فانس في حلقة خاصة من البودكاست الشهير الذي كان يقدمه كيرك من داخل البيت الأبيض، إن “تشارلي كيرك لعب دورا محوريا في إيصال دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العام 2024”.

أما المستشار المقرب من دونالد ترامب ستيفن ميلر، فقد وجّه اتهامات شديدة لليسار، قائلا “سنوجّه كل غضبنا ضد الحملة المنظمة التي أدت إلى هذا الاغتيال لاجتثاث هذه الشبكات الإرهابية وتفكيكها. إنها حركة إرهاب محلي واسعة النطاق”.

ومن المقرر أن توجَّه اتهامات رسمية إلى روبنسون، الطالب المتفوق الذي نشأ في كنف عائلة جمهورية مورمونية، أمام محكمة في ولاية يوتا الثلاثاء، بينما لا يزال يرفض التعاون مع المحققين.

وأُوقف الشاب بعد مطاردة استمرت 33 ساعة، بعدما تعرّف عليه والده من خلال صور نشرتها الشرطة، وفقا لما أكد كاش باتيل.

ومنذ البداية، يواجه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي انتقادات لاذعة داخل المؤسسة التي ينتمي إليها، تتمحور على ما يُنسب إليه من قلة خبرة. وتشير تقارير إلى أنه تسرّع بالإعلان عن توقيف مشتبه به في مقتل كيرك بعد ساعات من الجريمة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا، في خطوة أثارت كثيرا من الجدل.

وقال باتيل صباح الاثنين، في معرض دفاعه عن نفسه “هل كان يمكنني صياغة البيان بشكل أفضل وسط فوضى اللحظة؟ نعم. لكن هل أندم على إعلان الخبر؟ إطلاقا لا”. ويُعرف باتيل بولائه الشديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جانبه، أقرّ نائبه دان بونغينو بحصول “أخطاء” في إدارة المعلومات والتواصل مع وسائل الإعلام خلال التحقيق.

ومن المقرر أن يقدّم كاش باتيل الثلاثاء، إفادة أمام الكونغرس بشأن تطورات التحقيق في اغتيال تشارلي كيرك.

