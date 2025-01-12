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الحوثيون: ارتفاع وفيات انفجار محطة الغاز بالبيضاء إلى 17

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(رويترز) – أعلنت حركة الحوثي في اليمن يوم الأحد أن عدد من لقوا حتفهم جراء انفجار محطة الغاز بمحافظة البيضاء ارتفع إلى 17 إضافة إلى إصابة العشرات.

ونقلت رويترز أمس السبت عن مصدر طبي ومسؤول محلي قولهما إن انفجارا وقع بمحطة للغاز وخران للغاز بمديرية الزاهر في المحافظة الواقعة وسط اليمن.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الحركة غير المعترف بها دوليا اليوم الأحد أن عدد وفيات ومصابي انفجار محطة الغاز وصل إلى 91.

وأوضحت الوزارة في بيان “كحصيلة أولية أسفر الحادث عن سقوط 91 ضحية منهم 17 حالة وفاة وأكثر من 50 حالتهم حرجة”.

وأشارت في البيان إلى أنه “تم نقل الحالات وتوزيعها على المستشفيات والمراكز المتخصصة لتلقي الرعاية والعناية الطبية اللازمة، ولا زالت الطواقم الطبية والإسعافية والدفاع المدني يقومون بدورهم الإنساني للبحث عن مفقودين”.

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