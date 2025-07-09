الحوثيون باليمن يعلنون مسؤوليتهم عن غرق السفينة إترنيتي سي بالبحر الأحمر

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأربعاء مسؤوليتها عن إغراق السفينة إترنيتي سي التي تديرها شركة يونانية وترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، وهي ثاني سفينة تهاجمها الجماعة المتحالفة مع إيران هذا الأسبوع بعد هدوء لعدة شهور.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في كلمة أذاعها التلفزيون إن قوات البحرية التابعة للجماعة أنقذت عددا من أفراد طاقم السفينة وقدمت لهم الرعاية الطبية ونقلتهم إلى مكان آمن.

وأضاف في بيان “أدت العملية إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوت والصورة… وبعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية لإنقاذ عدد من طاقم السفينة وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن”.

وذكرت مصادر بشركات أمن شاركت في عملية الإنقاذ أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة وإنقاذ ستة آخرين وفقد 15.