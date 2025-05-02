الحوثيون يطلقون صاروخين باتجاه إسرائيل

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صاروخا لاعتراض صاروخ ثان من جهة اليمن نحو إسرائيل يوم الجمعة بينما تكثف الولايات المتحدة ضرباتها على حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين حلقا شمالا‭‭‭ ‬‬‬لما يزيد على 2000 كيلومتر باتجاه قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية ومنطقة تل أبيب.

وقال الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق الصاروخين إنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في عدة مناطق. ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

وقال الجيش قبل ذلك إنه اعترض صاروخا آخر أطلق من اليمن. وأضاف أن نتيجة عملية اعتراض الصاروخ الثاني لا تزال قيد المراجعة.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس آذار بشن ضربات واسعة النطاق على الحوثيين للحد من قدراتهم وردعهم عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتعد هذه الضربات التي أسقطت قتلى أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم على إسرائيل واستهداف حركة الشحن في البحر الأحمر تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتوعدوا بتوسيع نطاق أهدافهم في إسرائيل ردا على الحملة العسكرية التي استأنفتها إسرائيل في مارس آذار.