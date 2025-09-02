The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة في شمال البحر الأحمر

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية يوم الثلاثاء إنها استهدفت سفينة في شمال البحر الأحمر بطائرتين مسيرتين وصاروخ لصلتها بإسرائيل.

ولم تذكر الجماعة المتحالفة مع إيران توقيت الهجوم. ولم يصدر بعد تأكيد للهجوم من مصادر بحرية.

وقال المتحدث باسم الحوثيين “نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحةِ اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت السفينة لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي شمالي البحرِ الأحمر، وذلك بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وقد أصابت السفينة بشكل مباشر”.

واستهدف الحوثيون يوم الأحد ناقلة النفط الإسرائيلية (سكارليت راي) قرب مدينة ينبع الساحلية السعودية على البحر الأحمر، في هجوم نادر قبالة سواحل المملكة.

وقتلت إسرائيل يوم الخميس الماضي رئيس وزراء الحكومة اليمنية التي يديرها الحوثيون وعددا من الوزراء الآخرين في غارة على العاصمة صنعاء، وهو أول هجوم من نوعه يودي بحياة مسؤولين كبار.

ويشن الحوثيون منذ 2023 هجمات عديدة على سفن في البحر الأحمر، يرون أنها مرتبطة بإسرائيل، فيما يصفونه بحملة دعم للفلسطينيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد سامح الخطيب وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية