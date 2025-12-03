The Swiss voice in the world since 1935
الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة “إترنيتي سي” بعد استهدافها بالبحر الأحمر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أثينا 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مسؤول بشركة “كوزموس شيب مانجمنت” اليونانية المشغلة لسفينة الشحن “إترنيتي سي” ومصدر في الأمن البحري لرويترز اليوم الأربعاء إن حركة الحوثي اليمنية أطلقت سراح طاقم السفينة التي غرقت في البحر الأحمر في يوليو تموز بعد أن هاجمتها الحركة.

وترك طاقم السفينة التي ترفع علم ليبيريا السفينة قبل غرقها في أعقاب هجمات متكررة شنتها الحركة المسلحة المتحالفة مع إيران بمسيرات بحرية وقذائف صاروخية.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أفراد الطاقم أحياء من البحر الأحمر، فيما أعلن الحوثيون لاحقا أنهم يحتجزون مجموعة من البحارة، بينهم حارس أمن.

واتهمت الولايات المتحدة الحوثيين بخطفهم، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط.

والمفرج عنهم هم تسعة بحارة فلبينيين ومواطن روسي ومواطن هندي.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إنهم نُقلوا جوا من صنعاء إلى مسقط بعد وساطة قادتها سلطنة عُمان.

وأفادت بأن عملية الإفراج جاءت استجابة لوساطة عمانية، فيما لم يصدر تعليق من السلطات العمانية أو الشركة المشغلة للسفينة بشأن وضع البحارة أو حالتهم الصحية حتى الآن.

وقبل أيام من استهداف السفينة “إترنيتي سي”، استهدف الحوثيون سفينة أخرى، هي “ماجيك سيز”، وتسنى إجلاء جميع أفراد طاقمها قبل غرقها.

وهاجم الحوثيون أكثر من 100 سفينة في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2023 إلى ديسمبر كانون الأول 2024 فيما قالوا إنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.

(شارك في التغطية ريام محمد مخشف- إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

