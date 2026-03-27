الخارجية الأمريكية: روبيو تحدث هاتفيا إلى رئيس حكومة كردستان العراق

واشنطن 27 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو تحدث إلى رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أمس الخميس.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان “عبر الوزير أيضا عن امتنانه لحكومة إقليم كردستان لتمكينها النفط العراقي، بما في ذلك النفط من إقليم كردستان العراق، من الوصول إلى الأسواق العالمية”.

وأدت الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وزعزعة الأسواق العالمية.

وذكرت الوزارة أن روبيو “قدم تعازيه لأسر أفراد قوات البشمركة الذين قُتلوا في هجوم صاروخي إيراني في 24 مارس، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وقال بيان صادر عن البشمركة يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن ستة مقاتلين أكراد قُتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم صاروخي على قاعدة شمالي أربيل في كردستان العراق.

واتهم البيان إيران بشن “هجوم غادر”، مضيفا أن ستة صواريخ باليستية إيرانية أصابت المقر العسكري للبشمركة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

(إعداد علي خفاجي ورحاب علاء للنشرة العربية)

