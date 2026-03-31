الخارجية الأمريكية: سبق وحذرنا الصحفية الأمريكية المخطوفة في العراق من تهديدات

31 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة على علم بتقارير خطف صحفية أمريكية في العاصمة العراقية بغداد مضيفا أن الوزارة حذرتها من قبل من وجود تهديدات ضدها.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية ديلان جونسون في منشور على إكس “أوفت وزارة الخارجية بواجبها في تحذيرها (الصحفية) من التهديدات التي تتعرض لها، وسنواصل التنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي لضمان إطلاق سراحها في أسرع وقت ممكن”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)