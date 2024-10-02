مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الخارجية الهندية: نشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم الصراع ​​في غرب آسيا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت الهند يوم الأربعاء إنها تشعر “بقلق بالغ” إزاء تفاقم الصراع في غرب آسيا وحثت على ضبط النفس وحماية المدنيين، وذلك بينما تستعد إسرائيل للرد على وابل من الصواريخ الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان يوم الأربعاء “من المهم ألا يأخذ الصراع بعدا إقليميا أوسع ونحث على معالجة جميع القضايا من خلال الحوار والدبلوماسية”.

كما نصحت نيودلهي رعاياها يوم الأربعاء بتجنب جميع الرحلات غير الضرورية إلى إيران.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
175 إعجاب
125 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
56 إعجاب
32 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية