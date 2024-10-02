الخارجية الهندية: نشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم الصراع ​​في غرب آسيا

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – قالت الهند يوم الأربعاء إنها تشعر “بقلق بالغ” إزاء تفاقم الصراع في غرب آسيا وحثت على ضبط النفس وحماية المدنيين، وذلك بينما تستعد إسرائيل للرد على وابل من الصواريخ الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان يوم الأربعاء “من المهم ألا يأخذ الصراع بعدا إقليميا أوسع ونحث على معالجة جميع القضايا من خلال الحوار والدبلوماسية”.

كما نصحت نيودلهي رعاياها يوم الأربعاء بتجنب جميع الرحلات غير الضرورية إلى إيران.