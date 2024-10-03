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الخطوط البريطانية تمدّد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر

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أعلنت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) تمديد تعليق رحلاتها الى تل أبيب حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر، بعد توقفها منذ 24 أيلول/سبتمبر على خلفية التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الشركة وكالة فرانس برس “نراقب على الدوام الوضع في الشرق الأوسط واتخذنا القرار الإجرائي بإلغاء رحلاتنا الى تل أبيب حتى السبت 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمنا”، مشددة على أن “السلامة تبقى أولويتنا المطلقة”.

وكانت الشركة تنظم رحلة يوميا بين تل أبيب ومطار هيثرو في لندن.

بدورها، أعلنت شركة “راين إير” الإيرلندية المنخفضة التكلفة أنها ستعلّق رحلاتها الى تل أبيب حتى أواخر كانون الثاني/يناير على الأقل، مرجحة أن يتمّ تمديد ذلك لآخر آذار/مارس.

كما أشارت الى أنها ستعلّق رحلاتها الأسبوعية الأربع الى عمّان، والموزّعة مناصفة بين مدريد وبروكسل، حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

وتقدم الرئيس التنفيذي للشركة مايل أوليري بالاعتذار من الزبائن، موضحا “لا يمكننا المخاطرة بطواقمنا وركابنا عبر التحليق الى تلك المنطقة من الشرق الأوسط”.

أضاف “في حال حصل وقف لإطلاق النار سنستأنف رحلاتنا الى تل أبيب بسرعة، والى عمّان. نتوق للعودة الى تل أبيب والأردن”.

اود/كام/لين

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