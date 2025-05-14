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الخطوط القطرية تطلب طائرات بوينغ بقيمة 200 مليار دولار (ترامب)

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن الخطوط الجوية القطرية قدّمت طلبا “قياسيا” لشراء 160 طائرة بوينغ بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار، وذلك خلال توقيعه مجموعة من الصفقات في الدوحة رفقة أمير البلاد.

وقال ترامب بعيد التوقيع إلى جانب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني “القيمة تتجاوز 200 مليار دولار، لكنها 160 طائرة. هذا رائع. إنه رقم قياسي”.

وأضاف “إنها أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ. هذا أمر جيد جدا”.

وجاءت تصريحات ترامب عقب حفل توقيع اتفاقية تعاون مع قطر، شملت اتفاقيات دفاعية، بما في ذلك طائرات من دون طيار من طراز “أم كيو 9-ب”، بعد حوالي ساعتين من المحادثات مع أمير قطر.

وزيارة قطر هي المحطة الثانية ضمن جولة ترامب الخليجية التي بدأها من الرياض حيث أصدر إعلانا مفاجئا برفع العقوبات عن سوريا، والتقى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

وسُلِّطت الأضواء على العلاقات بين الحكومتين بعد عرض قطر على ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة الرئاسة الجديدة، قبل أن تُنقل إلى استخدامه الشخصي.

وانطلق موكب ترامب الرئاسي من المطار إلى وسط الدوحة، بقيادة سيارتي تيسلا من طراز “سايبرتراك”، المُصمَّمتين باللون الأحمر المميز لقوات “لخويا” (الأمن الداخلي القطري).

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا وأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، من أبرز المساهمين في حملة إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية في العام 2024.

بور-ع ش/لين

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية