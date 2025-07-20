الداخلية المصرية تعلن إحباط مخطط “إرهابي” ومقتل ثلاثة أشخاص

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد أن مداهمة استهدفت إحباط مخطط “إرهابي” منسوب إلى حركة “حسم” المسلحة، أسفرت عن مقتل اثنين من المسلحين ومدني.

وقالت الوزارة في بيان إنه خلال مداهمة “وكر الإرهابيَين” في حي بولاق الدكرور قرب وسط القاهرة، “بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة”، ما أدى إلى مقتل أحد المارة قبل أن يتم إطلاق النار عليهما وقتلهما.

تم تنظيم المداهمة بناء على معلومات استخبارية حديثة تفيد بأن حركة “حسم” التي تعتبرها مصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، تعمل على “الإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية”، بحسب المصدر نفسه.

وذكر البيان أسماء خمسة من قادة المخطط المفترض، وهم جميعا أعضاء في حركة “حسم”، وجميعهم محكومون غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة تنفيذ سلسلة من الهجمات بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013.

حُظرت جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أطاح الجيش مرسي وتولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وسُجن آلاف من نشطائها.

وكانت حركة “حسم” التي اتُهمت سابقا بتنفيذ عدة محاولات اغتيال وتفجيرات بين عامي 2016 و2019، قد اختفت من المشهد العام.

ومنذ إطاحة محمد مرسي، دأبت إدارة الرئيس السيسي على تأكيد عودة “السلام والأمن”، لكن عقدا من القمع خنق أي شكل من أشكال المعارضة، وفق منظمات حقوقية.

وقالت وزارة الداخلية الأحد إن أحد المشتبه بهم الذين قتلوا في إطلاق النار تلقى تدريبا عسكريا متقدما “بإحدى الدول الحدودية” قبل دخوله مصر “عبر الدروب الصحراوية” لتنفيذ هجمات.

وجاء بيان الوزارة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشهر يظهر مسلحين يتدربون في منطقة صحراوية، ونسب إلى حركة “حسم”.

ماف/ح س/لين