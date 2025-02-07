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نقاش
الدبلوماسية السويسرية

هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟

يدير/ تدير الحوار: كاورو أودا

تقوم العديد من الدول بتقليص إنفاقها على المساعدات الخارجية، وسويسرا من بين هذه الدول. هل تعتقد أن هذا القرار مبرر؟ وهل يُثار هذا الموضوع للنقاش في بلد إقامتك؟ شارك.ي رأيك!

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Andria Wilson
Andria Wilson
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كيف يمكن مساعدة الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان؟ لماذا نساعد الدول التي تدوس على حقوق الأطفال والنساء؟ لماذا نساعد الدول التي تستخدم المساعدات لشراء الأسلحة وشن الحروب ضد جيرانها؟

La ayuda no debe de ser general. ¿Cómo es posible que se ayude a países dónde no se respetan los DD. HH.? ¿Por qué ayudar a países que pisotean los derechos de los niños y las mujeres? ¿Por qué ayudar a países que usan la ayuda para comprar armas y hacer guerra contra los vecinos

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية