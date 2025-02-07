هل ينبغي على الدول زيادة الإنفاق على المساعدات الخارجية أم أن تقليصه مبرر؟
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من ES.
كيف يمكن مساعدة الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان؟ لماذا نساعد الدول التي تدوس على حقوق الأطفال والنساء؟ لماذا نساعد الدول التي تستخدم المساعدات لشراء الأسلحة وشن الحروب ضد جيرانها؟
La ayuda no debe de ser general. ¿Cómo es posible que se ayude a países dónde no se respetan los DD. HH.? ¿Por qué ayudar a países que pisotean los derechos de los niños y las mujeres? ¿Por qué ayudar a países que usan la ayuda para comprar armas y hacer guerra contra los vecinos
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