الدفاع المدني في غزة قلق بشأن الإصابات والوفيات جراء إسقاط المساعدات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعرب الدفاع المدني في غزة الجمعة عن قلقه إزاء “المخاطر الكبيرة” لإصابة ومقتل المدنيين بسبب إنزال المساعدات جوا في القطاع الفلسطيني. 

وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل وكالة فرانس برس عن “إصابة الشاب كرم الكحلوت (19 عاما) بجروح خطيرة اليوم جراء سقوط صندوق مساعدات على شارع الجلاء غرب مدينة غزة”.

وشدّد على أن “آلية إسقاط المساعدات من الجو تنطوي على مخاطر كبيرة جدا تهدد حياة المدنيين وهناك إصابات ووفيات مباشرة يوميا نتيجة سقوط الطرود الثقيلة على رؤوس المواطنين في مناطق مكتظة بالسكان”.

وأضاف بصل أن “التدافع والازدحام الذي يقع لحظة تجمع مئات الأشخاص في أماكن سقوط المساعدات، يؤدي إلى وقوع جرحى وربما ضحايا بسبب التدافع أو السقوط”، وحث “المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية على اعتماد أساليب آمنة ومنظمة لتوصيل المساعدات، عبر المعابر البرية وبالتنسيق على الأرض”.

بعد 22 شهرا من الحرب المدمرة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر الهجوم المباغت لحماس على جنوب الأراضي الإسرائيلية، تهدد القطاع الفلسطيني الصغير “مجاعة واسعة النطاق” وفق الأمم المتحدة، فيما يعتمد كليا على المساعدات الإنسانية التي يتم توزيعها بكميات غير كافية إلى حد كبير وفق العاملين في المجال الإنساني.

وتصل معظم المساعدات عن طريق الشاحنات، لكن العديد من الدول نفذت بموافقة إسرائيل عمليات إسقاط للأغذية انطلاقا من الأردن المجاور في الأيام الأخيرة.

وأعلن الجيش الأردني الجمعة في بيان أن الأردن وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والإمارات ألقت 67 طنا من المساعدات الإنسانية على غزة.

ستر-هبا/ح س/ص م

