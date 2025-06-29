الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 14 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي

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أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 14 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال الأحد بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق عدة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لفرانس برس إن طواقمه ومسعفين قاموا بـ”نقل 14 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء (جراء) غارات نفذها الاحتلال في مناطق مختلفة في قطاع غزة”.

وأوضح بصل أن “خمسة شهداء وعددا من المصابين بينهم عدد من الأطفال” قتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في حي التفاح في شمال شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس في جنوب القطاع، قتل خمسة فلسطينيين آخرين بينهم طفل وامرأتان وأصيب 15 بجروح في غارة نفذتها بعد منتصف ليل السبت الأحد طائرة مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي.

وذكر مصدر طبي في مستشفى ناصر بخان يونس أن “عدة جثث وصلت متفحمة، وأن عددا من المصابين يعانون من حروق خطيرة جدا في أنحاء الجسم”.

وذكر شهود عيان أن حريقا كبيرا اندلع في عشر خيام على الأقل نتيجة للضربة الجوية.

وقال بصل إن امرأة قتلت في غارة جوية استهدفت فجرا منزلا في جنوب خان يونس.

في مدينة غزة قتل طفلان وأصيب أكثر من عشرين شخصا في غارة شنتها طائرة حربية على منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. ودمر المنزل المكون من طابقين بالكامل.

وأشار الناطق باسم الدفاع المدني إلى أنه تم نقل قتيل لم تعرف هويته بعد يبلغ من العمر 18 عاما قتل بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز للمساعدات في رفح في جنوب القطاع.

وأفاد بصل بأن مصابين يفارقون الحياة نظرا إلى “قلة الإمكانيات الطبية” في القطاع.

تأتي الغارات الأخيرة فيما وجّه الجيش الإسرائيلي الأحد إنذارا لإخلاء شمال القطاع، محذّرا الفلسطينيين في أجزاء من مدينة غزة والمناطق القريبة من تحرّك وشيك بعد أكثر من 20 شهرا على اندلاع الحرب مع حماس.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في بيان نشر على منصة “إكس” إلى جانب خارطة لشمال غزة، سكان منطقة مدينة غزة وجباليا وغيرهما إلى التوجّه جنوبا “فورا” إلى منطقة المواصي.

وقال في منشورة إن القوات الإسرائيلية تعمل “بقوة شديدة جدا في هذه المناطق (المذكورة) وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد وستشتد وستمتد.. لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية”.

اندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس استنادًا إلى الأرقام الرسمية.

كما احتجزت حماس 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت اسرائيل انهم قضوا.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 56412 شخصا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

ع ز/لين