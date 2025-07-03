الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 25 شخصا بنيران إسرائيلية بينهم 12 في مدرسة تؤوي نازحين

afp_tickers

4دقائق

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الخميس مقتل 25 شخصا في غارات إسرائيلية، بينهم 12 سقطوا في استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال معظمهم من النساء والأطفال.

وأتت الغارات بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء القضاء على حماس التي قالت إنها تجري مشاورات بشأن مقترحات اتفاق وقف إطلاق النار قدمها الوسطاء.

وكانت إسرائيل أعلنت الثلاثاء توسيع نطاق عملياتها في مختلف أنحاء القطاع.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير “12 شهيدًا غالبيتهم أطفال ونساء وعدد كبير من الاصابات في قصف إسرائيلي على مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة”.

وأظهرت لقطات وكالة فرانس برس مبنى مؤلفا من طابقين كتب اسم المدرسة على إحدى واجهاته، كما تدلت ملابس وأغطية على جدرانه الخارجية فيما كان أطفال يتنقلون بين أكوام من الملابس والمقتنيات المحترقة تصاعدت منها الدخان.

كذلك، كان شبان يحاولون رفع الأنقاض والأثاث المحترق عن الأرض.

وقالت أم ياسين أبو عودة التي فقدت زوجة شقيقها، بحرقة “هذه ليست حياة، إما أن يقصفونا بقنبلة نووية وينتهي الأمر أو يصحو ضميركم”.

وأضافت السيدة “تعبنا، عامان ونحن في الجهاد، جهاد لقمة العيش”.

وفي وسط قطاع غزة، شمال غرب محور نتساريم حيث مركز مساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية، سقط “6 شهداء وعدد كبير من الإصابات جراء استهداف إسرائيلي بإطلاق النار على منتظري المساعدات” بحسب الدفاع المدني.

ويتواصل تسجيل القتلى من منتظري المساعدات الشحيحة التي تقدمها المؤسسة الأميركية التي رفضت المنظمات الدولية التعاون معها.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي “سنحاول التحقق” من المعلومات الواردة في تقارير الدفاع المدني في غزة بما في ذلك القصف الذي طال المدرسة.

وبحسب المغير أيضا، قتل ثلاثة أشخاص في “قصف مدفعي إسرائيلي” على الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، فيما قتل شخص في جباليا.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة، قتل 3 أشخاص بينهم امرأة ووقع جرحى “في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين” وفقا لمدير الإمداد في الدفاع المدني.

وعن تقارير الدفاع المدني هذه، قال الجيش الإسرائيلي لفرانس برس إنه “يعمل على تفكيك القدرات العسكرية لحماس” مؤكدا أنه “يحتكم للقانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين”.

ونظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل على التغطية الإعلامية في غزة، يتعذّر على وكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من الأعداد والتفاصيل الواردة من الدفاع المدني وغيرها من السلطات المحلية.

اندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بإحكام الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة وشن حرب مدمّرة قتل فيها 57012 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ستر-ها/غ ر