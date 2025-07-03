الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 69 شخصا بنيران إسرائيلية

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أعلن الدفاع المدني في حصيلة جديدة الخميس مقتل 69 شخصا في غارات إسرائيلية، بينهم 15 غالبيتهم من النساء والأطفال، سقطوا في استهداف مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال.

وأتى ذلك غداة توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القضاء على حماس “حتى الجذور” في الحرب التي تقترب من دخول شهرها الثاني والعشرين، واندلعت عقب هجوم شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلنت الدولة العبرية الثلاثاء توسيع نطاق عملياتها في القطاع حيث أسفرت الحرب عن دمار هائل وأزمة انسانية حادة، ودفعت مئات الآلاف من سكانه الى النزوح في ظل القصف والمعارك.

وأفاد مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس بسقوط “15 شهيدا غالبيتهم أطفال ونساء وعدد كبير من الاصابات في قصف إسرائيلي على مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين في حي الرمال” في غرب مدينة غزة الواقعة بشمال القطاع.

وأظهرت لقطات لفرانس برس مبنى مؤلفا من طابقين كتب اسم المدرسة على إحدى واجهاته، كما تدلت ملابس وأغطية على الجدران، فيما كان أطفال يتنقلون بين أكوام من الملابس والمقتنيات المحترقة التي يتصاعد منها الدخان. كذلك، عمل شبان على رفع الركام والأثاث المحترق.

– “ليست حياة” –

وقالت أم ياسين أبو عودة التي فقدت زوجة شقيقها “هذه ليست حياة، إما أن يقصفونا بقنبلة نووية وينتهي الأمر أو يصحو ضميركم”. وأضافت “تعبنا، عامان ونحن في الجهاد، جهاد لقمة العيش”.

الى ذلك، أفاد الدفاع المدني عن سقوط “38 شهيدا وعدد كبير من الإصابات جراء استهداف إسرائيلي بإطلاق النار على منتظري المساعدات”.

واوضح ان 25 منهم قتلوا وسط القطاع الى الشمال من محور نتساريم، حيث مركز توزيع يتبع لـ”مؤسسة غزة الانسانية”، و7 آخرين في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، و6 أشخاص قتلوا في شارع صلاح الدين جنوب منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع.

واورد المتحدث محمود بصل أن هناك “شهيدا وعددا من الإصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية غرب مدينة دير البلح”، وأن قتيلا آخر قضى باستهداف نفذ شرق المدينة الواقعة وسط القطاع.

وأردف إن “شهيد طفل ارتقى إثر استهدافه” بمسيرة إسرائيلية في جباليا شمال قطاع غزة، إضافة إلى “شهيدين جراء القصف على مجموعة من المواطنين محيط دوار حلاوة في جباليا البلد”، وآخرَ سقط جراء “استهداف اسرائيلي بالقرب من رعاية جباليا”.

إلى مدينة غزة حيث أفاد الجهاز بسقوط “شهيدين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين” قرب مسجد صلاح الدين في حيّ الزيتون شرق المدينة، وبأن الطائرات الحربية “استهدفت منزلا قرب مسجد الهجاني في حيّ الدرج وسط المدينة، مما أسفر عن ارتقاء شهيدة”، كما أدى استهداف جوي لمدرسة “فهد الصباح” بحي التفاح شمال شرق المدينة إلى مقتل شخص.

وردا على استفسار فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيعمل على “التحقق” من المعلومات الواردة في تقارير الدفاع المدني في غزة بما في ذلك القصف الذي طال المدرسة.

وتنشط “مؤسسة غزة الإنسانية” منذ أواخر أيار/مايو، بعدما منعت إسرائيل مدى شهرين دخول الإمدادات. لكن عملياتها تشهد فوضى مع تقارير شبه يومية عن وقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقي مساعدات.

وترفض وكالات الأمم المتحدة وغالبية المنظمات الإنسانية التعاون مع هذه المؤسسة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشكيك في آليات عملها ومبادئها، معتبرة أنها تخدم الأهداف العسكرية للدولة العبرية.

لكن “مؤسسة غزة الانسانية” تشدد على أنها لن توقف نشاطاتها في القطاع على رغم مطالبة منظمات دولية بذلك، وتكرر نفي مقتل فلسطينيين في مراكزها.

الى ذلك، أفاد المغير عن مقتل ثلاثة أشخاص في “قصف مدفعي إسرائيلي” على الدوار الغربي في بلدة بيت لاهيا، وشخص آخر في جباليا بشمال القطاع.

وفي منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة، قتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة “في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين” وفقا للمصدر ذاته.

وتعقيبا على تقارير الدفاع المدني هذه، قال الجيش لفرانس برس إنه “يعمل على تفكيك القدرات العسكرية لحماس” مؤكدا أنه “يحتكم للقانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين”.

ونظرا للقيود التي تفرضها إسرائيل على التغطية الإعلامية في غزة، يتعذّر على فرانس برس التحقق بشكل مستقل من الأعداد والتفاصيل الواردة من الدفاع المدني والسلطات المحلية.

– “أطفالنا سيتألمون” –

ومع اقتراب الحرب من شهرها الثاني والعشرين، تتزايد الدعوات للتوصل الى وقف لإطلاق النار. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع أنه سيكون “حازما جدّا” مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لدى استقباله الأسبوع المقبل في واشنطن.

كما دعا حماس للموافقة على وقف لإطلاق النار لمدة شهرين، بعدما أكد أن إسرائيل قبلت الشروط اللازمة لإبرامه.

وفي إسرائيل، لا يزال السياسيون منقسمين بين مؤيد لهدنة لشهرين تفرج خلالها حماس عن الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وبين من يدعو الى استمرار القتال.

وقال وزير الأمني القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للقناة 14 الإسرائيلية “إذا لم نتمكن من القضاء على حماس فإن أطفالنا سيتألمون”.

ويعتزم بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموطريتش، وهو أيضا من اليمين المتطرف، الضغط على نتانياهو لرفض المقترحات الأميركية بشأن الهدنة.

اندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بإحكام الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة وشن حرب مدمّرة قتل فيها 57130 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ستر-ها/ب ق